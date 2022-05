Nofrio’s Cup 2022, al via l’edizione a tema vintage

Dal 9 maggio all'1 agosto a Marineo

MARINEO (PA) – E’ tutto pronto per l’edizione 2022 della Nofrio’s Cup. Dal 9 maggio fino all’1 agosto ben dieci squadre si sfideranno per puntare alla vittoria della competizione, che quest’anno sarà a tema vintage. Infatti, a tal proposito, le compagini che prenderanno parte al torneo avranno in eredità il nome di vecchie conoscenze della Serie A anni ’70/’80: Ascoli, Avellino, Bari, Catanzaro, Foggia, Genoa, Palermo, Pescara, Pisa e Vicenza (nella foto in alto c’è la Nocerina, squadra che ha vinto l’ultima edizione del torneo).

Circa settanta giocatori provenineti da diversi paesi della provincia palermitana scenderanno in campo a Marineo in due gironi composti da cinque squadre ciascuno, con gare di andata e ritorno. Le ultime classificate al termine della fase a gironi si giocheranno il “Cucchiaio di Legno”; le prime due di ogni girone, invece, andranno a comporre il gruppo “top”, mentre terze e quarte saranno il gruppo “hope”. Da qui in poi si andranno a definire le semifinali e la finale con gare a eliminazione diretta.

Sulla pagina Instagram del torneo (nofrioscup) è possibile trovare tutti gli aggiornamenti, le foto e le novità della competizione di scena a Marineo. Di seguito, invece, ci sono le prime due giornate del campionato che prenderà il via il 9 maggio.