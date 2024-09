Nomine sanità, Cisl: “Fine alla lunga stagione dei commissari”

“Da anni chiediamo si faccia ripartire la macchina sanitaria"

PALERMO – “Salutiamo positivamente la fine della lunga stagione dei commissari nella sanità. Finalmente si volta pagina e si può far partire una riorganizzazione, che in alcuni casi deve essere radicale, in particolar modo per l’assistenza territoriale di cui c’è tanto bisogno. Siamo certi che ci siano le condizioni per il rilancio di un settore così importante”.

Sono le dichiarazioni di Lorenzo Geraci e Gaetano Mazzola, segretario generale Cisl Fp Palermo Trapani e responsabile dipartimento sanità pubblica della Cisl Fp Palermo Trapani, commentano le nomine dei vertici delle aziende sanitarie e ospedaliere.

“Da anni chiediamo che si faccia ripartire la macchina sanitaria a Palermo e Trapani, nel segno della competenza, della professionalità e dell’efficacia ed efficienza nelle prestazioni e nei servizi erogati – dichiarano Geraci e Mazzola – auspichiamo che il management neo nominato sappia raccogliere questa sfida. Noi siamo pronti, come sempre, a fare la nostra parte, rendendoci disponibili ad aprire un confronto concreto e propositivo, per far sì che la sanità sia sempre più al servizio dell’utente”.