“Note da Oscar” a Partinico, protagonista il soprano Federica Foresta

Viaggiare alla scoperta delle immortali colonne sonore di Ennio Morricone: L’appuntamento è per Domenica 8 settembre 2024 alle ore 21.30, nella cornice di Piazza Duomo a Partinico.

“Note da Oscar” è il titolo dello spettacolo ideato per omaggiare il M. Ennio Morricone, organizzato dall’Associazione Freedom di cui firma la Direzione Artistica Salvo Melia, gia’ show Man negli Usa e, Emirati Arabi.

Protagonisti della serata La Women Orchestra diretta dalla M. Alessandra Pipitone, ed il Soprano Federica Foresta, la cui pregevole voce ha già incantato, sulle stesse note, la platea del Teatro di Verdura lo scorso 13 Luglio accompagnata dal l’orchestra e dal coro del Teatro Massimo di Palermo.

Il Primo di una serie di concerti, che girera’ la nostra isola, per omaggiare il Grande Maestro Morricone.