 Ucraina, Zelensky “Attendiamo la reazione dell’America agli attacchi russi”
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Ucraina, Zelensky “Attendiamo la reazione dell’America agli attacchi russi”

1 min di lettura

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Attendiamo la reazione dell’America agli attacchi russi. La proposta degli Stati Uniti era di sospendere gli attacchi energetici durante le operazioni diplomatiche e le rigide condizioni meteorologiche invernali. Il Presidente degli Stati Uniti ha avanzato personalmente la richiesta. La Russia ha risposto con un numero record di missili balistici. Questo la dice lunga sulle promesse della Russia. Se la loro parola non dovesse essere mantenuta nemmeno ora, cosa ci si può aspettare in futuro? A Mosca sono incorreggibili, cercano di approfittare del freddo, perchè non possono sottomettere l’Ucraina con gli attacchi. La scommessa della Russia sulla guerra deve ricevere una risposta”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo l’ennesimo massiccio attacco russo nella notte.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI