 Noto, in fiamme l'uliveto dell'ex deputato Pippo Gennuso
Noto, in fiamme l’uliveto dell’ex deputato Ars Pippo Gennuso

È il decimo danneggiamento subito dal politico
NE SIRACUSANO
di
1 min di lettura

SIRACUSA – Nella notte tra sabato e domenica, è andato in fiamme un uliveto in contrada Belliscala, a Noto nel Siracusano. Il terreno è di proprietà dell’ex parlamentare regionale Pippo Gennuso. È stato lui stesso ad accorgersi ieri mattina dell’incendio e a denunciare l’episodio ai carabinieri.

Pippo Gennuso: “Così non si può andare avanti”

L’imprenditore ha detto che si tratta della decima intimidazione che subisce negli ultimi otto anni, nell’azienda agricola tra le province di Siracusa e Ragusa. “Così non si può andare avanti, fare impresa è impossibile di fronte a episodi inaccettabili” ha detto Pippo Gennuso.

“Ennesimo atto criminale”

La solidarietà a Pippo Gennuso. “Si tratta dell’ennesimo atto criminale che colpisce chi, con sacrificio e dedizione, porta avanti un’attività economica in un territorio che merita invece sviluppo e serenità – afferma in una nota la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo – Ritengo inaccettabile quanto accaduto: non si può pensare di fare impresa convivendo con incendi, furti e atti intimidatori”.

