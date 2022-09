“Nubifragio a Trapani come l’alluvione del 1976”: tavolo di crisi

Il Comune ha chiesto alla Regione di dichiarare lo stato di emergenza

Previsto per domani il tavolo di crisi al Comune di Trapani, mentre il Servizio informativo agrometeorologico siciliano ha certificato i dati del nubifragio abbattutosi in città, che risultano i più alti di sempre dall’installazione delle stazioni. Il consulente della Protezione civile, nella sua relazione, ha evidenziando che i quantitativi di pioggia sono eguagliabili a quello dell’alluvione del 1976, quando in città morirono molte persone. Il Comune ha chiesto alla Regione Siciliana di dichiarare lo stato di emergenza per calamità naturale.