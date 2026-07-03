 Maltempo a Stromboli, danneggiata Ginostra
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Nubifragio a Stromboli, danni alla frazione di Ginostra

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Abitazioni allagate, insabbiato lo scalo molo del Pertuso
MALTEMPO
di
1 min di lettura

Un nubifragio si è abbattuto all’alba di oggi sull’isola di Stromboli, colpendo in particolare la frazione di Ginostra e provocando danni.

Alcune abitazioni sono state allagate, diverse imbarcazioni hanno riportato danni e lo scalo del molo del Pertuso è rimasto insabbiato dopo il cedimento della rete paramassi, che ha causato una piccola frana.

“È un disastro. Dal 2024 a oggi, nonostante siano disponibili 11 milioni di euro destinati a questa emergenza, è tutto fermo e non sappiamo quando interverrà la Regione. A ogni pioggia rischiamo la vita. I soliti palliativi non servono a nulla”, afferma Gianluca Giuffrè, residente di Ginostra, chiedendo interventi strutturali e tempestivi per mettere in sicurezza l’area.

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