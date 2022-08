Nuoto Catania, confermato il difensore Giorgio La Rosa

La compagine etnea è pronta per cominciare la preparazione in vista dell’inizio del Campionato di serie A1 2022/23 previsto il 22 ottobre

CATANIA – La Nuoto Catania è pronta per cominciare la preparazione in vista dell’inizio del Campionato di serie A1 2022/23, previsto, come comunicato nei giorni scorsi dalla Fin, il 22 ottobre.

Prima però la società rossazzurra, dopo aver lavorato con grande impegno sul mercato e sui nuovi innesti, rinnova alcuni dei suoi giocatori cardine. Tra questi il difensore catanese Giorgio La Rosa che ha rinnovato il suo legame con la società etnea.

“Un’altra bandiera della Nuoto Catania Giorgio La Rosa sarà ancora dei nostri per la prossima stagione” – ha dichiarato il direttore sportivo Pippo Leonardi – “Contribuirà con la sua esperienza e le indubbie capacità a consolidare il tasso tecnico della squadra, sarà certamente un riferimento anche per i nostri giovani che fanno parte del gruppo”.

Queste le parole del giocatore catanese La Rosa: “Sono felice di rappresentare anche quest’anno la squadra della mia città. Si riparte dopo una lunga pausa e avremo più di un mese a disposizione per farci trovare pronti ai primi impegni. Lavoreremo per mantenere la categoria, a questo proposito la società ha fatto il suo lavoro e do il benvenuto ai nuovi arrivati”.

La Rosa rivolge poi un pensiero a Nenad Kacar, storico capitano rossazzurro, che da quest’anno non farà parte della rosa: “Un saluto speciale invece al mio amico Nenad, capitano esemplare di questa società per tantissimi anni”.