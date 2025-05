Cascino Expert inaugura un nuovo punto vendita a Palermo: nasce Expert Link di via Alcide De Gasperi

Il Gruppo Cascino continua a consolidare la propria presenza in Sicilia con una nuova, importante apertura nel capoluogo siciliano. Dopo il successo dei punti vendita già attivi in via Generale Di Maria e via Dante, a Palermo, e quelli dislocati nelle sedi di Bagheria, Sciacca, Lascari, Termini Imerese e Brolo, il brand – da anni punto di riferimento nel settore dell’elettronica ed elettrodomestici – inaugura un nuovo store in una delle arterie principali della città.

Si tratta del nuovo Cascino Expert Link di via Alcide De Gasperi 183, a due passi dallo Stadio Renzo Barbera, che ha aperto ufficialmente le porte al pubblico Sabato 24 maggio 2025. Un’inaugurazione attesa, che non solo amplia l’offerta del marchio in città, ma propone un’esperienza d’acquisto innovativa e connessa, dove la professionalità del personale e la qualità dei prodotti si uniscono alla praticità del digitale.

Cascino Expert Link: un nuovo modo di vivere la tecnologia

Il nuovo punto vendita di Palermo è progettato per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più smart, attento alla convenienza ma anche alla qualità del servizio. Con i suoi 400 metri quadri di esposizione, il negozio presenta un’ampia gamma di grandi e piccoli elettrodomestici, prodotti di elettronica, telefonia e informatica, selezionati con cura dai professionisti del Gruppo Cascino per offrire il meglio del mercato a prezzi competitivi.

Ma ciò che distingue davvero l’Expert Link di via De Gasperi è la sua natura “phygital”, ovvero l’unione tra esperienza fisica e digitale. Grazie a totem interattivi presenti all’interno dello store, i clienti potranno consultare l’intero catalogo Expert, verificare la disponibilità di qualsiasi articolo e acquistare anche ciò che non è esposto in negozio, con la possibilità di riceverlo comodamente a casa.

Inoltre, a disposizione ci saranno personal shopper dedicati, pronti ad accompagnare ogni utente dalla scelta del prodotto al supporto post-vendita, con consigli mirati e attenzione alle singole esigenze.

Tra i servizi più apprezzati, anche la consegna rapida a domicilio, che permette di ricevere gli acquisti nel minor tempo possibile, anche nel giro di poche ore, con flessibilità e puntualità garantite.

12 giorni di super offerte per celebrare la nuova apertura

Per festeggiare l’inaugurazione, dal 24 maggio al 4 giugno 2025, il nuovo Expert Link di via De Gasperi propone la promozione speciale “12 giorni di super offerte”: una selezione esclusiva di prodotti scelti dagli esperti Cascino, disponibili a prezzi incredibilmente vantaggiosi.

Dai grandi elettrodomestici ai piccoli accessori per la casa, passando per le ultime novità in ambito tech, informatico e mobile, questa promozione rappresenta un’occasione imperdibile per rinnovare i propri spazi con soluzioni di qualità a prezzi imbattibili.

Con questa terza apertura a Palermo, Cascino Expert conferma il proprio impegno nel garantire un’esperienza di acquisto moderna, completa e accessibile a tutti, dimostrandosi ancora una volta un partner affidabile per la tecnologia del presente e del futuro.

Dove si trova il nuovo punto vendita

? Expert Link Cascino – Via Alcide De Gasperi 183, 90146 Palermo

? Telefono e WhatsApp: 377 026 8646

? Sito ufficiale : https://www.cascino.it/

: https://www.cascino.it/ ? Social: @cascinoexpert su Facebook, Instagram e TikTok

Per rimanere aggiornati sulle offerte in corso, le promozioni esclusive e le novità di prodotto, basta seguire i canali ufficiali o visitare il sito web. Il futuro della tecnologia a Palermo passa da Expert Link.