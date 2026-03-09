Nuova intimidazione a imprenditore nel Palermitano: “Non mi piego”

"Chiunque abbia intenzione di estorcere denaro da me troverà sempre la porta chiusa"

MISILMERI (PALERMO) – Ancora un danneggiamento all’impresa edile di Giusto Giordano, che sta eseguendo alcuni appalti in provincia di Palermo. Gli autocarri dell’imprenditore sono stati oggetto di una vera e propria sassaiola (sassi probabilmente lanciati con fionde) con gravi danni alla carrozzeria e ai vetri.

Il terzo episodio in pochi mesi

“Continuerò sempre e comunque a denunciare qualsiasi forma di ricatto e di estorsione” dice Giordano che ha presentato un esposto ai carabinieri.

Nell’arco di pochi mesi è il terzo episodio denunciato dall’imprenditore di Misilmeri, comune della provincia di Palermo, alle forze dell’ordine.

Un primo caso nel territorio di Casteldaccia con danneggiamenti dei vetri degli automezzi parcheggiati in un cantiere lungo la strada statale 113. Pochi mesi fa in un cantiere di Piano Stoppa a Misilmeri l’imprenditore trovò i lucchetti della recinzione della struttura impregnati di colla.

“Il mio messaggio è chiaro – dice Giordano – chiunque abbia intenzione di estorcere denaro da me troverà sempre la porta chiusa. Io sono sempre per il rispetto della legalità e non ci sarà mai spazio per dubbi e tentennamenti. Continuerò a lavorare come ho sempre fatto dalla mattina alla sera per andare a dormire con la coscienza a posto”.