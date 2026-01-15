Oasi del Simeto, i proprietari demoliscono la casa abusiva

L'immobile era stato costruito in area protetta

CATANIA – Un immobile abusivo situato nella zona B dell’Oasi del Simeto, in contrada Vaccarizzo, a Catania, è stato fatto demolire dagli eredi della persona condannata con sentenza definitiva per aver realizzato la costruzione senza le necessarie autorizzazioni in area vincolata.

Oasi del Simeto, la demolizione

L’episodio, rende noto il procuratore Francesco Curcio, rientra nell’attività dell’Ufficio volta alla tutela del territorio e all’esecuzione delle sentenze di condanna per illeciti edilizi che prevedono la demolizione.

Dal report della Procura emerge un trend sempre più frequente: “La fermezza e la continuità dell’azione di questo Ufficio – sottolinea il procuratore Curcio – induce spesso i cittadini a provvedere autonomamente alla demolizione dell’immobile abusivamente. Una scelta che permette ai cittadini di evitare i notevoli aggravi di spesa. Solo nell’ultimo anno e mezzo – rivela la Procura di Catania – sono stati ben 46 gli immobili abusivi demoliti autonomamente da condannati o dai loro eredi, a dimostrazione dell’efficacia dell’azione di contrasto all’abusivismo edilizio”.