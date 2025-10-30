Offerte mercato libero luce 2025: costi e risparmi

Il mercato libero propone interessanti opportunità di risparmio, da cogliere al volo per abbassare la spesa per l’energia elettrica e per avere bollette più leggere e sostenibili. La concorrenza tra i fornitori di energia favorisce il continuo aggiornamento delle tariffe: per questo, confrontare regolarmente le soluzioni disponibili sul mercato è essenziale per individuare quelle più convenienti.

Grazie al confronto delle offerte luce su Segugio.it si riesce a fare una rapida analisi di decine di tariffe degli operatori partner e avere un quadro completo delle opzioni che consentono di ridurre la spesa per l’elettricità.

Costo della luce sul mercato libero: quale tariffa scegliere?

Mentre i clienti vulnerabili possono ancora essere serviti sul mercato tutelato, nel quale le tariffe sono definite trimestralmente dall’ARERA e sono uguali per tutti, sul mercato libero ogni offerta è unica. Ciò vuol dire che ognuna ha costi, servizi e condizioni diversi.

Valutare le caratteristiche delle soluzioni disponibili sul mercato libero è essenziale per riuscire a fare la scelta giusta e in linea con le proprie abitudini di consumo. Innanzitutto, è utile considerare se conviene di più attivare un’offerta a prezzo bloccato o una a prezzo indicizzato.

Nelle tariffe a prezzo bloccato, le più scelte dagli italiani, il prezzo della componente energia rimane fisso per un periodo minimo di 12 mesi. Anche se il costo all’ingrosso dell’energia (PUN, prezzo unico nazionale) dovesse aumentare, il fornitore si impegna ad applicare il prezzo indicato nel contratto. Questo genere di offerta tutela i consumatori in caso di futuri rialzi dell’elettricità, ma non permette di sfruttare i vantaggi delle discese di prezzo.

Al contrario, nelle tariffe a prezzo indicizzato il prezzo della componente energia non è definito in anticipo, ma varia mese per mese in base all’andamento di quello all’ingrosso dell’elettricità. In caso di aumento del PUN anche il costo in bolletta aumenterà, mentre in caso di discesa ci sarà una riduzione della spesa.

Oltre a considerare pro e contro di queste due soluzioni tariffarie, quando si valutano le offerte disponibili sul mercato libero bisogna considerare anche la possibilità di optare per un’offerta luce bioraria o trioraria. Sono molti i fornitori che includono questo tipo di tariffa nel loro listino e che offrono prezzi dell’elettricità più bassi di sera, durante il fine settimana e nei giorni festivi.

Consigli utili per risparmiare sulla bolletta dell’elettricità

Avere chiaro qual è il tipo di tariffa più conveniente tenuto conto delle condizioni di mercato e delle proprie abitudini di consumo dell’energia è solo il primo passo per riuscire a risparmiare.

L’effettivo risparmio dipende molto dall’individuazione dell’offerta luce più conveniente tra quelle presenti sul mercato libero. In questo senso il supporto di un comparatore di tariffe è determinante. Lo strumento messo a punto da Segugio.it fa un’analisi dettagliata e mette a confronto decine di soluzioni degli operatori partner.

I risultati dell’analisi mettono in evidenza le offerte luce che offrono il maggiore risparmio, ma anche quelle che hanno la migliore gamma di servizi inclusi o le promozioni più vantaggiose. Con un esame personalizzato della bolletta si possono ottenere indicazioni su misura, individuando l’offerta luce più adatta ai propri volumi di consumo e ai momenti della giornata in cui si ha più bisogno di elettricità.

Insieme a un consumo oculato e alla scelta di elettrodomestici e di dispositivi elettronici ad alta efficienza, cambiare offerta luce aiuta a risparmiare e non comporta disagi o costi extra. Il passaggio a un altro fornitore di energia è infatti gratuito, non implica interruzioni nella fornitura di elettricità e non richiede il cambio di contatore.