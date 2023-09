Olio d’eccellenza, una siciliana tra le cinque migliori produttrici d’Italia

L'azienda Evo Sicily ha ricevuto la "Foglia d'Olio"

1' DI LETTURA

PALERMO – Carmen Bonfante, titolare dell’azienda agricola Evo Sicily, è stata premiata con la “Foglia d’Olio” al festival pugliese il Galà dell’Olio, nato per celebrare l’extravergine di oliva e i migliori produttori italiani e ideato dallo chef Emanuele Natalizio e realizzato dall’Associazione Foglia d’Olio, con il Patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Regione Puglia, del Comune di Bitonto e dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio.

“Essere premiata al Galà dell’Olio è per me motivo di grande emozione e profonda gratitudine verso gli organizzatori di questa manifestazione – dichiara l’imprenditrice -. Questo riconoscimento rappresenta un’importante affermazione dei miei sforzi ed è stimolo per nuovi progetti. Da anni ormai coltivo la passione del diffondere la cultura dell’olio extravergine di oliva di qualità. Dedico questa mia grande gioia ai miei figli e tutte le persone che mi supportano e che mi hanno supportato in questa ‘straordinaria follia’”.

“Dedico questo prestigioso riconoscimento a tutte le donne, ai loro sogni, ai loro ideali e alle loro ambizioni affinché nessun tipo di violenza possa mai fermare il loro cammino”. Evo Sicily ha voluto fortemente essere parte del progetto “6come6” e “6libera”, osservatore digitale contro violenze e molestie sulle donne nei luoghi di lavoro. “In quanto donne che operano nel mondo dell’impresa, ne condivido a pieno i valori e gli obiettivi, affinché le aziende diventino luoghi più sicuri, sereni e salubri in cui sviluppare talento, capacità e competenze”.