Per lui anche l'accusa di vilipendio di cadavere

AGRIGENTO – Il giudice per le indagini preliminari, Iacopo Mazzullo, del tribunale di Agrigento nella giornata di domani, 8 gennaio, in video collegamento con il carcere di Gela (Caltanissetta), interrogherà Omar Edgar Nedelkov, 24 anni, difeso dall’avvocato Diego Giarratana, fermato per duplice omicidio e vilipendio di cadavere.

Il romeno è indiziato d’aver massacrato, nella notte fra giovedì e venerdì, nel centro storico di Naro, Delia Zarniscu di 58 anni e Maria Rus di 54.