Indagano i carabinieri

OSTIA – Omicidio a Ostia, ucciso a coltellate un giovane di 19 anni. Una violenta lite e poi l’accoltellamento all’arteria femorale provocandogli la morte. La vittima si chiamava Simone Schiavello, coinvolto in una rissa scoppiata nella tarda serata di mercoledì. I carabinieri hanno proceduto al fermo di una persona indiziata di avere accoltellato a morte il giovane. Alla lite avrebbero preso parte più persone e secondo una prima analisi da parte degli inquirenti al centro della disputa – poi degenerata – ci sarebbero questioni di droga.

Le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime. Il primo trasferimento è stato all’ospedale Grassi dove i medici hanno cercato di rianimare il ragazzo. Alla luce di un quadro clinico drammatico il paziente è stato immediatamente trasferito al San Camillo. Il 19enne è stato trasportato in codice rosso e ricoverato in terapia intensiva.

Durante la notte è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza nel tentativo di frenare l’emorragia causata dalla profonda coltellata. Nonostante l’intervento tempestivo dei medici, le condizioni del giovane non sono migliorare e alle 21.00 di giovedì 16 ottobre il suo cuore ha smesso di battere.