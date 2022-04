Omicidio in Piemonte, imprenditore di Gela condannato a 26 anni

In primo grado era stato assolto

E’ stato condannato a 26 anni di carcere Giuseppe Cauchi, imprenditore originario di Gela e a lungo residente nella zona di Busto Arsizio processato per un omicidio commesso in Piemonte, quello di Matteo Mendola, anche lui originario di Gela e trapiantato nel Nord Ovest, ucciso a colpi di pistola nei boschi di Varallo Pombia il 4 aprile 2017. In primo grado, il 22 novembre 2019, Cauchi era stato assolto. Cauchi, che si era sempre proclamato innocente, è stato chiamato in causa dalla sentenza della corte di Assise di Appello di Torino come presunto mandante del delitto, il cui movente, secondo gli inquirenti, è da ricercare in una questione di debiti. I due presunti autori materiali sono stati giudicati e condannati in procedimenti diversi.

“La vittima uccisa con modalità barbare”

Mendola sarebbe stato attirato nei boschi con il pretesto di compiere un furto e quindi ucciso con quelle che il procuratore generale Carlo Maria Pellicano ha definito “modalità barbare” che “ricordano una scena macabra della serie tv Fargo”. “Abbiamo sempre fermamente creduto – ha commentato dopo la sentenza Pellicano, che in aula ha sostenuto l’accusa insieme al collega Mario Andrigo – in quello che facevamo. Pensiamo di avere fatto emergere tutte le lacune della sentenza di primo grado e di averle colmate alla luce degli indizi raccolti”. I familiari di Mendola si sono costituiti parte civile e hanno ottenuto delle provvisionali che in totale ammontano a 390 mila euro. “Mio fratello ha avuto giustizia”, ha commentato uno di loro lasciando il Palazzo di Giustizia di Torino insieme al suo legale Anna Maria Brusa.