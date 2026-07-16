Ondata di calore a Palermo, Ferrandelli: “Domani stop alle carrozze”

L'ordinanza in seguito all'allerta caldo diffusa dalla Protezione civile

PALERMO – L’Assessore al Benessere Animale del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, rende noto che, a seguito dell’ondata di calore annunciata dalla Protezione Civile Regionale, insieme al Sindaco ha firmato un’ordinanza che dispone, per l’intera giornata di venerdì 17 luglio 2026, la sospensione della circolazione dei veicoli a trazione animale, con il conseguente blocco totale di ogni attività che comporti il movimento degli equidi.

“Provvedimento urgente e necessario”

“Si tratta di un provvedimento urgente e necessario – dichiara l’Assessore Fabrizio Ferrandelli – adottato esclusivamente per garantire la tutela e il benessere dei cavalli presenti sul territorio comunale. Le temperature elevate previste dai bollettini della Protezione Civile impongono la massima prudenza e l’adozione di misure straordinarie per salvaguardare gli animali da condizioni climatiche che potrebbero compromettere seriamente la loro salute”.

“L’Amministrazione comunale – prosegue Ferrandelli – ha già attivato nella giornata odierna una task force di controllo, per verificare il rispetto del blocco della circolazione dei veicoli a trazione animale, prevista dall’ordinanza estiva, nella fascia oraria compresa tra le 11:30 e le 17:00, con verifiche affidate alla Polizia Municipale per assicurare il rispetto delle disposizioni e la tutela degli animali.”

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“Alla luce dell’aggravarsi delle previsioni meteo e dell’allerta diramata dalla Protezione Civile, per la giornata di domani il blocco sarà esteso all’intero arco della giornata. È una scelta che mette al centro il diritto degli animali al benessere e rappresenta un atto di responsabilità nei confronti degli equidi e della città”.

“L’Amministrazione continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione meteorologica e i prossimi bollettini della Protezione Civile. Eventuali ulteriori provvedimenti saranno valutati e adottati tempestivamente qualora le condizioni climatiche lo rendessero necessario, sempre con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela del benessere animale”.