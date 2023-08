Ondata di maltempo al Nord, l’Anas chiude alcune strade

I maggiori disagi in Lombardia, ma si registrano criticità anche in altre regioni

ROMA – Chiusa la strada statale 470 “Valbrembana” nel territorio Valtellinese e Bergamasco. Chiusura del versante svizzero della strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” e chiuso il versante francese della strada statale 21 “della Maddalena” in provincia di Cuneo. Lo comunica l’Anas spiegando che le tre importanti direttrici sono state chiuse in seguito dell’ondata di maltempo che sta interessando le regioni settentrionali.

Al momento in Lombardia, spiega l’Anas, a causa di una frana al km 61,300, è stata chiusa al traffico nella tarda serata di ieri la strada statale 470 della Val Brembana e del Passo San Marco tra il km 59,000 e il km 72,000 lungo versante Valtellinese e bergamasco.

Sulla Ss 38 dello Stelvio, a causa dell’esondazione del fiume Adda in località Bormio, si registrano rallentamenti. Sulla strada statale 36 Del Lago Di Como e Dello Spluga è stato chiuso il passo dello Spluga, sul versante svizzero, per frana. Sulla statale 294 di Val di Scalve il traffico è tornato regolare dopo la chiusura, questa mattina, a seguito di una tromba d’aria.

Il personale Anas ha concluso la pulizia del piano viabile che ha consentito il ripristino della circolazione in piena sicurezza. In Piemonte, per frane e smottamenti in territorio francese, è stata chiusa la Rd900, la tratta di attraversamento del confine della Ss 21 della Maddalena.

Sulla strada statale della 631 “di Valle Cannobina” è chiusa una corsia al km 4,000 a causa della caduta di un masso sulla sede stradale, a seguito di uno smottamento in corrispondenza del bivio per Cavaglio. In Emilia Romagna a causa di fango e detriti sulla sede stradale, si registrano rallentamenti sulla statale 12 dir “dell’Abetone e del Brennero” in località Riolunato in provincia di Modena.