Open Arms, è il giorno della requisitoria dei pm: Salvini non è in aula

Il ministro rischia fino a 15 anni di carcere

PALERMO – Al via nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo il processo Open Arms, che vede imputato Matteo Salvini, leader della Lega e attuale ministro delle Infrastrutture.

È il giorno della requisitoria. Oggi Salvini saprà qual è la richiesta di condanna della Procura che lo accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio.

Nell’agosto del 2019, quando guidava il ministero dell’Interno, Salvini ritardò a Lampedusa lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave della ong.

Chiusa l’istruttoria dibattimentale dal presidente della II sezione penale, Roberto Murgia, oggi l’intera udienza è dedicata alla requisitoria dei pubblici ministeri, la procuratrice aggiunta Marzia Sabella e i sostituti Giorgia Righi e Calogero Ferrara.

Salvini non è in aula. A rappresentarlo il suo avvocato Giulia Buongiorno.

L’accusa cercherà di convincere i giudici che Salvini avrebbe operato un “un sequestro di persona” agendo “in violazione di convenzioni internazionali e di norme interne in materia di soccorso in mare e di tutela dei diritti umani”, ma anche di aver “abusato dei poteri allo stesso rimessi quale autorità nazionale di pubblica sicurezza”.

La posizione di Salvini è sempre stata netta e lo ha ribadito alla vigilia del processo: “Mentre altri Paesi europei come la Germania pensano a chiudere le loro frontiere questo fine settimana verrà annunciata la richiesta dei pm per il processo Open Arms – voluto dalla sinistra -, che mi vede imputato per aver fermato gli sbarchi da ministro dell’Interno e per il quale rischio una condanna fino a quindici anni di carcere, un caso che non ha precedenti in Occidente. Orgoglioso di aver difeso l’onore, la dignità e la sicurezza del mio Paese”.

Salvini rischia fino a 15 anni di carcere. Il 18 settembre toccherà alla difesa prendere la parola, quel giorno si attende una mobilitazione da parte della Lega. Poi, la sentenza.

Luca Casarini (Mediterranea): “Giustizia!”

“Spero solo che oggi si parli di giustizia. Giustizia nei confronti dei più deboli, di donne, uomini e bambini. Giustizia per quello che sta accadendo nel Mediterraneo, con naufragi continui, lager in Libia Il nostro auspicio è che oggi venga scritta una pagina di giustizia Penso che non sia un processo contro l’Italia ma un processo contro quello che disonora l’Italia”. Così Luca Casarini, capomissione della ong Mediterranea, presente nell’aula bunker.

Il procuratore Geri Ferrara: “Libia non è un porto sicuro”

“Non tutti i Paesi possono essere considerato un porto sicuro, perché non in tutti i Paesi vigono le regole democratiche e il rispetto dei diritti umani. La Libia e la Tunisia non sono Paesi in cui si può applicare un pos che nella sua testimonianza ha riferito che ‘i centri in Libia sono sicuramente centri illegali, mai abbiamo consegnato delle persone ai libici'”. Così il sostituto procuratore Geri Ferrara durante la requisitoria. “Lo sbarco in un luogo sicuro è un obbligo di risultato”, ha detto il pm.

Salvini sui social: “Rifarei tutto”

“Oggi a Palermo la pubblica accusa farà le sue richieste al processo che mi vede imputato per sequestro di persona fino a quindici anni di carcere per aver mantenuto la parola data agli elettori. Rifarei tutto: la difesa dei confini dai clandestini non è reato Avanti tutta, senza paura”. Così sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.