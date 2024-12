Open Arms, Salvini: “Se verrò condannato andrò in appello”

Il vice premier è a Palermo e ha interagito con i suoi follower su Tik Tok

PALERMO – “In caso di condanna ricorreremo in appello perché la riterrei una profonda ingiustizia e un danno non a me, ma al paese”, a dichiararlo è il vice premier e segretario della Lega, Matteo Salvini, in una diretta su Tik Tok alla vigilia della sentenza del processo Open Arms.

Salvini, che è arrivato a Palermo, ha raccontato che durante il volo, ha incontrato giovani che gli hanno detto “Salvini grazie, Salvini bravo e non mollare”.

Il vice premier dice di non avere paura e aggiunge “mi sento come la canzone di Venditti ‘Notte prima degli esami’ ma sono assolutamente, non tranquillo ma felice e orgoglioso di quello che ho fatto, lo posso dire?”.

“In caso di condanna c’è l’appello e la Cassazione, quindi comunque non c’è la galera domani. Sicuramente se mi assolvono vorrà dire che avrò fatto il mio dovere. Altrimenti andrò in appello e continuerò a fare con orgoglio il mio lavoro”.

In molti hanno chiesto a Salvini quando arriverà la sentenza, il vice premier ha risposto: “Domani spero, ma non so quando. Dalle 9.30 sarò nell’aula del carcere Pagliarelli, parlerà l’accusa, poi le parti civili, poi la difesa e poi, come si vede nei telefilm, i giudici si ritirano e può essere all’1, alle 2 alle 5 o alle 8 non lo so, ci sarà la sentenza”.