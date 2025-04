Forse il responsabile è l'autista di un furgone, indaga la Stradale

BOLOGNA – Tragico incidente questa mattina lungo la tangenziale di Bologna. Un operaio ha perso la vita e due sono rimasti feriti a due passi da un furgone. I tre sarebbero stati travolti da un furgone, anche se la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti.

L’incidente è avvenuto alle 5.45, al chilometro 4.4, tra gli svincoli 3 Ramo Verde e 4 Via del Triumvirato verso la A14 Bologna-Taranto. Questo quanto rende noto Autostrade per l’Italia, attraverso una nota. È avveuto, in pratica, all’altezza di un cantiere in fase di rimozione, che sarebbe stato correttamente segnalato.

Investiti mentre lavoravano nel cantiere

Sull’episodio, avvenuto a ridosso di un cantiere della tangenziale, lavora la Polizia stradale. Il tratto interessato, informa ancora Autostrade, è stato riaperto poco dopo le 8. Attualmente si transita su una sola corsia e si registrano code in direzione della A14.

SEGUI LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO