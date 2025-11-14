Operazione Calypso, sequestrate 5 tonnellate di pesce

Elevate sanzioni per 87 mila euro

PALERMO – Sono stati sequestrati 5 tonnellate e mezzo di pesce considerato non idoneo al consumo dai veterinari dell’Asp di Palermo.

Complessivamente sono stati 70 gli illeciti amministrativi contestati, con sanzioni per 87 mila euro e 26 attrezzi illegali sequestrati. Sono i numeri dell’operazione Calypso condotta dalla Capitaneria di Porto della direzione marittima della Sicilia Occidentale.

Passati al setaccio mercati ittici e rionali, ristoranti, centri di distribuzione all’ingrosso e piattaforme logistiche, da Gela a Cefalù, incluse le Isole Pelagie, Pantelleria, le Egadi e Ustica.