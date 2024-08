Tutto è nato da una lita avvenuta per strada

ORISTANO – Una lite furiosa per strada si trasforma in omicidio. È accaduto nella notte a Santa Giusta, borgo della provincia di Oristano in Sardegna.

Ad affrontarsi, in via Dante, due uomini, Francesco Salis, 44 anni allevatore, e Andrea Giuntoli, 42 anni.

Da una prima ricostruzione sembra che Giuntoli, colpito con un pugno da Salis, sia corso in casa, non distante dalla via dove i due si sono incontrati, abbia afferrato il fucile, sia ritornato su suoi passi e sia andato incontro a Salis sparandogli. Un colpo soltanto che è risultato fatale.

A chiamare i soccorsi un uomo che passava di lì, ma per Salis non c’era più niente da fare. Nel frattempo Giuntoli era tornato nella sua abitazione. I carabinieri sono riusciti a rintracciarlo e una volta in caserma ha confessato l’omicidio.

Salis alle spalle aveva un passato burrascoso, implicato in storie di spaccio di droga e incendi appiccati ad auto. Era uscito dal carcere da poche settimane dopo una condanna.