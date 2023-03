Orizzonte Catania, vittoria sul campo del Bogliasco 1951

L’Ekipe conquista altri tre punti aggiudicandosi il match della diciassettesima giornata di Serie A1 di pallanuoto femminile

2' DI LETTURA

CATANIA – L’Ekipe Orizzonte conquista altri tre punti, aggiudicandosi il match della diciassettesima giornata di Serie A1 di pallanuoto femminile sul campo del Bogliasco 1951.

Le catanesi hanno battuto 16-8 le liguri al termine di una sfida condotta sin dal primo tempo, vinto con un netto 5-0. Il secondo parziale è andato sempre alle rossazzurre per 4-3, rendendo inutile il 3-2 delle padrone di casa nella terza frazione. Ultimo tempo ancora favorevole alla squadra allenata da Martina Miceli, con il punteggio di 5-2.

Alice Williams è stata la miglior marcatrice delle etnee con tre gol, mentre Bronte Halligan, Giulia Viacava, Claudia Marletta e Aurora Longo sono andate a segno due volte ciascuno. Una rete a testa per Veronica Gant, Dafne Bettini, Valeria Palmieri, Gaia Gagliardi e Morena Leone. Nel quarto tempo, tra i pali, spazio anche a Letizia Scibona al posto di Aurora Condorelli.

Al fischio finale bilancio affidato alla numero 3 dell’Ekipe Orizzonte: “Sapevamo – dice Cecilia Grasso – che quella di oggi sarebbe stata una partita importante, sia per gli impegni futuri che ci aspettano sia perché volevamo riscattare quella giocata all’andata proprio contro il Bogliasco. Sicuramente anche stavolta non abbiamo fatto un’ottima prestazione, per diversi motivi, ma adesso dobbiamo pensare al match contro la Roma e soprattutto alla Final Four di Champions League. Proprio la partita di giovedì prossimo contro le giallorosse sarà molto importante anche in preparazione a quella di Coppa”.

IL TABELLINO

NETAFIM BOGLIASCO 1951-L’EKIPE ORIZZONTE 8-16

Parziali: 0-5; 3-4; 3-2; 2-5

NETAFIM BOGLIASCO 1951: V. Uccella, A. Riccio 1, P. Di Maria 2, G. Cuzzupe’, A. Mauceri, G. Millo 3, B. Rosta 1, R. Rogondino, M. Paganello 1, A. Perazzoli, M. Carpaneto, D. Spampinato, M. Oberti. All. Sinatra

L’EKIPE ORIZZONTE: G. Condorelli, B. Halligan 2, C. Grasso, G. Viacava 2, V. Gant 1, D. Bettini 1, V. Palmieri 1, C. Marletta 2, G. Gagliardi 1, A. Williams 3, A. Longo 2, M. Leone 1, L. Scibona. All. Miceli

Arbitri: Carrer e Piano

Note: Uscita per limite di falli Bettini (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 3/11 + 2 rigori e Orizzonte 8/11 + 3 rigori. Spampinato (B) fallisce un rigore (palo) dopo 1’08” del terzo tempo. Uccella (B) para un rigore a Longo dopo 3’05” del terzo tempo. Uccella (B) para un rigore a Marletta dopo 7’56” del terzo tempo. Condorelli (O) para un rigore a Spampinato dopo 59″ del quarto tempo. Oberti (B) subentra a Uccella nel corso del quarto tempo. Scibona (O) subentra a Condorelli nel corso del quarto tempo.