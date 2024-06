Oroscopo Acquario: settimana dall’1 al 7 luglio 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Maggio è stato un mese di chiusure, ma giugno ti ha reso più disponibile. Adesso, hai l’energia per affrontare tutto ciò che non ti piace. Nelle storie di lunga data, il fine settimana potrebbe portare conflitti. Sul lavoro, sei in un momento di attesa.

Alcuni tagli sono stati fatti, ma non prendere decisioni istintive. Le spese impreviste ti hanno spiazzato, meglio informarsi bene. La vita in casa può essere fonte di preoccupazione, specialmente se c’è troppa monotonia. Luglio chiarirà i rapporti in sospeso, intanto recupera forza interiore.

Ti senti come se stessi aspettando un autobus che non arriva mai. Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Calma e pacenzia, chi lu trenu prima o poi passa.”

