Oroscopo Acquario: settimana dal 15 al 21 dicembre 2025

ACQUARIO – Venere ti osserva con un sorriso complice e ti accompagna in una settimana che profuma di libertà emotiva, nuove scelte e qualche improvviso colpo di scena affettivo. Chi vive una storia solida sente di aver già fatto le scelte giuste negli ultimi mesi. La direzione è chiara, il futuro sembra più definito e certe esitazioni finalmente svaniscono. Se invece il cuore è libero – o crede di esserlo – questo è un momento perfetto per aprirsi a nuove esperienze. Non devi pretendere conferme immediate, soprattutto se la relazione è appena nata: l’amore è un campo da seminare, non una consegna Prime da ricevere entro 24 ore. Durante il fine settimana potresti sentirti particolarmente elettrico, emotivamente reattivo, quasi impaziente. Evita persone ambigue, situazioni pesanti, contesti che ti soffocano. La tua libertà è sacra, ma questa settimana dovrai anche conciliarla con responsabilità familiari che bussano con una certa insistenza.

Sul fronte professionale, invece, brilla un trittico planetario di tutto rispetto: Sole, Mercurio e Marte, che lavorano come un team di consulenti motivazionali. Ti offrono lucidità, idee, iniziative, energie rinnovate, e soprattutto la possibilità di realizzare qualcosa di bello entro la fine del mese. È un momento ideale per chi vuole iniziare nuovi progetti, lanciarsi in ambienti diversi o semplicemente cambiare ritmo. Anche una chiamata improvvisa potrebbe risvegliare un entusiasmo che pensavi un po’ spento. Metti da parte ansie, dubbi, paranoie. Questo cielo vuole vederti fiducioso, orientato al fare, pieno di iniziativa.

Sul piano del benessere, molti disturbi vanno a dissolversi come nebbia scaldandosi al sole. La tensione scivola via e lascia spazio a un recupero graduale ma concreto. Ti fa bene rallentare, mettere ordine, respirare, ricordarti che non sei una macchina. Appena puoi, un viaggio breve o una fuga rigenerante potrebbero aiutarti a risintonizzare mente e corpo.

Questa settimana hai così tante idee che potresti aprire un outlet di pensieri.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Alluntanati di cu ti leva energia e circati strade chi ti fannu allargari l’ali, ca u celu è già apertu pi tia”.

