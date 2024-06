Oroscopo Acquario: settimana dal 17 al 23 giugno 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Ah, Acquario! Sei come un DJ in un club vuoto: pieno di idee, ma senza un pubblico. In amore, evita i rimproveri e le ripicche. È il momento di dimenticare o cambiare, e puoi finalmente chiarire le cose con il partner. Tensioni e inquietudini diminuiscono.

Sul lavoro, attenzione alle spese. Anche se Giove non è più contrario, il portafogli ha sofferto. Avrai l’opportunità di cambiare e fare qualcosa di diverso, cosa che non può che essere positiva. Interessante periodo per rivalutare esperienze del passato.

Per il benessere, una dieta disciplinata potrebbe essere più facile da seguire ora, e Marte potrebbe portare piccoli acciacchi. Rivolgiti a un esperto.

Voto: 7 – “Finalmente, un po’ di respiro! Ma attento al portafoglio.” Consiglio delle stelle siciliane: “Non sparagnari troppu, ma mancu futtitinni troppu!”

