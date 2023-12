Oroscopo Acquario: settimana dal 18 al 24 dicembre

le previsioni del segno

ACQUARIO – Sembra che tu stia navigando in un mare sentimentale con la bussola dell’ottimismo. Dopo una fase di apatia, sei pronto a saltare nel gioco dell’amore con l’entusiasmo di un bambino in un parco giochi. Lavorativamente parlando, preparati a idee brillanti che potrebbero arrivare con la stessa frequenza delle email di spam. Il 2024 sembra promettente, ma tieni d’occhio il portafogli come un guardiano del faro durante una tempesta. L’Acquario questa settimana sarà più energico di un coniglio con una batteria Duracell.

Sul fronte della salute, stai attento nel weekend, specialmente se stai pianificando di fare parkour o semplicemente di camminare senza inciampare. Voto: 8/10. “Fimmina senza amuri è rosa senza oduri.”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI