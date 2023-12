Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 18 al 24 dicembre 2023. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e proverbi siciliani vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

1 – Acquario

Sembra che tu stia navigando in un mare sentimentale con la bussola dell’ottimismo… VAI AL SEGNO

2 – Scorpione

È tempo di nuovi incontri, di liberarsi dal passato come si fa con i vecchi vestiti che non si indossano più… VAI AL SEGNO

3 – Capricorno

Ah, Sempre così tollerante e paziente, come un monaco in meditazione… VAI AL SEGNO

4 – Bilancia

Sembra che tu abbia fatto un viaggio nel tempo, tornando da un passato pieno di sfide e maratone emotive… VAI AL SEGNO

5 – Cancro

In amore, questa settimana potrebbe portare sorprese, un po’ come quando trovate soldi nel taschino dei vecchi jeans… VAI AL SEGNO

6 – Ariete

La settimana si prospetta come un’avventura nel parco dei divertimenti della vita. VAI AL SEGNO

Oroscopo della settimana dal 18 al 24 dicembre: i segni peggiori

7 – Leone

Le delusioni passate, ormai più dolci che amare, lasciano spazio a una settimana di chiarimenti sentimentali… VAI AL SEGNO

8 – Pesci

In amore, questa settimana è l’ideale per fare chiarezza, come un cielo dopo la tempesta… VAI AL SEGNO

9 – Gemelli

Sempre in bilico tra il genio e la follia, vero? Questa settimana è come un labirinto di specchi… VAI AL SEGNO

10 – Toro

È il momento di buttare via le amarezze come vecchi scontrini… VAI AL SEGNO

11 – Vergine

Questa settimana potresti sentirsi come un eremita socialmente in imbarazzo in un party… VAI AL SEGNO

12 – Sagittario

Bisogna trovare il momento di espandere il vostro cerchio sociale come un palloncino in festa… VAI AL SEGNO