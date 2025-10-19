Oroscopo Acquario: settimana dal 20 al 26 ottobre 2025

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Sempre un passo avanti, sempre fuori dagli schemi e sempre un po’ arruffato, dentro e fuori. In amore, finalmente torna il vento della passione: ti basta aprire le finestre (e il cuore). I giorni a venire promettono novità: potresti conoscere qualcuno interessante o far ripartire una storia che sembrava ferma ai box.

Però c’è un piccolo dettaglio: devi volerlo davvero. Perché se inizi a pensare troppo, a razionalizzare ogni emozione, ti perdi le occasioni come le chiavi di casa. Se sei in coppia, il cielo parla di impegni, figli, spese, casa. Insomma, roba da adulti che ti stanca solo a sentirla. Però va fatta, quindi rimboccati le maniche e sorridi.

Nel lavoro il discorso cambia: Mercurio e Marte sono in vena di dispetti e tu ti senti bersagliato da tutto e tutti. Tasse impreviste, rotture con colleghi, capi insopportabili: è come se qualcuno avesse deciso di testare la tua pazienza. Ma tu non sei uno che si arrende. Ti reinventi, decidi, tagli dove serve. Il consiglio è uno solo: non esagerare con le decisioni impulsive. Hai voglia di rivoluzioni, ma non è ancora il momento.

Sul fronte fisico hai i classici sintomi da “stress moderno”: raffreddore, testa pesante, voglia di mollare tutto e partire per Bali. Purtroppo devi aspettare ancora un po’. Martedì e mercoledì sono fiacchi, ma il resto della settimana ti vede lentamente risalire. Ricorda: anche se sei un segno d’aria, ogni tanto devi atterrare.

Sei come un genio in vacanza: brillante, ma un po’ in ritardo su tutto.

Voto: 3,5

Consiglio delle stelle siciliane: Tanta vogghia di cambiari tuttu… ma prima sistemati tu, sinnò finisci ca ti scanti puru du specchiu.

