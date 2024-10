Oroscopo Acquario: settimana dal 21 al 27 ottobre 2024

ACQUARIO – Finalmente si respira! Dopo settimane di tempesta, Venere torna a sorriderti e questo significa solo una cosa: più libertà e meno stress. Se sei single, preparati a un incontro che potrebbe lasciarti senza parole; se sei in coppia, invece, cerca di non creare disastri inutili.

Occhio in particolare agli scontri con i segni di Scorpione e Toro, che potrebbero infiammarsi in un batter d’occhio. Sul lavoro, le cose sembrano promettenti. Tuttavia, Mercurio ti ricorda che non tutto brilla e che sarebbe meglio dare un’occhiata alle spese: la tua voglia di innovare è fantastica, ma occhio a non svuotare il portafoglio.

Benessere? Giove è dalla tua, quindi è un buon momento per iniziare nuove terapie o prendersi cura della tua salute. Solo un consiglio: non fare troppo il supereroe, perché anche i più forti ogni tanto hanno bisogno di riposo.

Voto: 8

Finalmente un po’ di respiro, ma occhio alle spese!

Consiglio delle stelle siciliane: “Senti a mia: fici assai, ma ora calmati e nun fari troppu ‘u spirtusu. Pensa puru a te.”

