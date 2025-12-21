Oroscopo Acquario: settimana dal 22 al 28 dicembre 2025

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Questa settimana segna un lento ma netto ritorno alla superficie dopo un periodo in cui ti sei sentito emotivamente appesantito, quasi fuori fase rispetto a ciò che provavi dentro. L’ingresso della Luna in un segno amico, a partire dalla metà della settimana, ti aiuta a rimettere ordine nelle sensazioni e a guardare alle relazioni con uno sguardo più morbido. Se c’è stato un momento di freddezza o di distanza, ora puoi recuperare, soprattutto se le tensioni recenti erano nate per questioni pratiche o economiche. Non ami parlare di soldi quando entrano nei sentimenti, ma questa settimana capisci che evitare certi discorsi non li fa sparire: affrontarli con calma sì.

Sul piano pratico, il periodo è particolarmente favorevole alle novità, soprattutto da metà settimana in poi. La Luna e Venere ti sostengono e valorizzano quella tua capacità quasi camaleontica di inserirti negli ambienti, di leggere le persone, di capire dove puoi essere utile e dove invece è meglio restare in osservazione. È una dote preziosa, soprattutto ora, perché questo è un momento importante per seminare idee, progetti e intuizioni che matureranno nel tempo. Non tutto deve dare risultati immediati: alcune scelte sono pensate per il futuro, ed è giusto così.

Restano alcune preoccupazioni legate alla famiglia o a persone care che non stanno benissimo. Questo pensiero ti accompagna e a tratti ti distrae, ma non deve diventare un freno. Puoi essere presente senza annullarti. Dal punto di vista fisico si segnala una ripresa. L’inizio di dicembre è stato faticoso, pieno di impegni e scadenze. Ora le energie tornano se impari a non pretendere da te stesso prestazioni costanti.

Ti adatti a tutto, ma finalmente inizi a scegliere cosa merita davvero il tuo tempo.

VOTO: 6

CONSIGLIO DELLE STELLE SICILIANE: Quannu ti permetti di sentiri senza scappari e ti muovi senza forzari, trovi ‘na stabilità tutta to che non ti leva libertà.

