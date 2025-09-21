Oroscopo Acquario: settimana dal 22 al 28 settembre 2025

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Sei nel bel mezzo di una rivoluzione personale: cambi idea ogni tre ore, ma almeno adesso hai deciso di mettere ordine. Venere ti ha fatto lo sgambetto per settimane e ora, finalmente, te la togli dai piedi. Hai vissuto cali di desiderio, silenzi imbarazzanti e discussioni che neanche nei reality. Ma ora è il momento di fare chiarezza.

Sii onesto con te stesso: vuoi davvero quella persona o ti piace l’idea di avere qualcuno? Le relazioni solide si riorganizzano, magari con un trasloco, un cambio città o un nuovo equilibrio. I single? Stanchi di gente noiosa, iniziano a cercare stimoli in ambienti nuovi, o direttamente in altri fusi orari.

Il lavoro è un mix di svolte e tensioni. Hai idee geniali, ma i tuoi collaboratori sembrano vivere in un mondo parallelo. Da mercoledì a giovedì occhio alle frizioni: basta una frase detta male e parte il litigio cosmico. È il momento di fare selezione: chi resta nella tua orbita, chi esce dalla tua galassia. I soldi? Arrivano, ma lenti come un vecchio modem. Attenzione a contratti e pagamenti: ogni dettaglio conta.

Fisicamente sei in ripresa, soprattutto da sabato. Prima però evita di complicarti la vita da solo: se una cosa non va, lasciala andare. E organizza qualcosa di bello per il weekend, perché lo meriti e ne hai bisogno più dell’aria condizionata in tangenziale.

Hai la testa tra le nuvole, ma almeno adesso c’hai il GPS cosmico attivo.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Sì, l’aria ti piaci, ma ogni tantu scinni ‘nta terra e scegli cu veri cori cu’ cui voli caminari.

