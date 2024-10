Oroscopo Acquario: settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Venere ti mette in testa strane idee, Acquario, tipo che l’amore sia una cosa intrigante e non una lotta continua. Magari ci scappa pure un nuovo progetto di coppia, tipo una convivenza, chi lo sa.

Però attento: vecchie questioni, specie se ci sono di mezzo i soldi, potrebbero riemergere e darti il tormento. Non è la settimana migliore per mettersi a fare progetti azzardati, quindi meglio stare calmi e tenere tutto sotto controllo.

Sul lavoro, preparati a battibecchi e provocazioni, specialmente tra giovedì e venerdì. Se hai vecchi conti in sospeso, affrontali, ma senza tirare fuori la sciabola. Il benessere non è proprio al top, lo stress ti si legge in faccia: muoviti di più, mangia semplice e concediti un weekend di relax.

Voto: 6

“Acquario, tra amore, ex e problemi di soldi, sei più complicato di una soap opera brasiliana.”

Consiglio delle stelle siciliane: “Un fari troppi pinsamenti e godiiti chiddi cosi ca arrivi ora… u restu veni dopu.”

