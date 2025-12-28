Oroscopo Acquario: settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Lo so, non ami le feste comandate, le convenzioni ti fanno venire l’orticaria emotiva. Tu sei in perenne rivoluzione, anche quando stai fermo. La mente è un laboratorio aperto, con Urano che ti gira nella testa come un criceto su Red Bull. In amore, tutto questo si traduce in una settimana di riflessioni profonde e scelte complesse.

C’è chi accanto a te non ti stimola più ma tu, pur sapendolo, continui ad andarci a cena come se niente fosse, facendo finta che prima o poi “la situazione si sistema da sola”. Ma le emozioni non si ricuciono con ago e filo mentale: o ci sei, o no. Le stelle ti invitano a vivere con più autenticità. Se non senti il cuore battere almeno una volta al giorno, forse è il caso di fare una verifica interna. Altrimenti, il rischio è di passare il Capodanno a guardare gli altri baciarsi sotto il vischio mentre tu cerchi di decifrare i tuoi pensieri esistenziali.

Nel lavoro, hai voglia di cambiamento. E non è solo una voglia: è un’urgenza. Magari qualcosa si è già mosso negli ultimi mesi – un nuovo team, un cambio di sede, di mansione – ma non è ancora abbastanza. Non ti senti stimolato, e se c’è una cosa che odi più delle regole è la noia. Tranquillo: il cielo ti prepara cambiamenti più netti entro fine gennaio. Questa settimana è solo un ponte verso quelle novità. Intanto, qualche entrata extra può arrivare, ma accompagnata da spese altrettanto impreviste: casa, regali, tecnologia. Sei bravo con i numeri, ma con le tentazioni un po’ meno. Occhio al conto.

Fisicamente hai bisogno di pace. Il tuo sistema nervoso ha retto abbastanza: ora è il momento di disattivare le notifiche (e pure le persone invadenti). Cerca calore vero, non quello finto delle lucine. E ricordati che anche tu hai bisogno di rallentare. Non sei un algoritmo, ma un essere umano con la tendenza a complicarsi l’esistenza per sport. Usa questi giorni per ascoltarti, non solo per cercare risposte nel caos.

Sei una centrale elettrica, ma ti serve qualcuno che sappia gestire la corrente.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: Si ‘un ti cunnetti cu’ lu cori, mancu mille pensieri ti dànnu la risposta ca circavi.

