Oroscopo Acquario: settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Acquario, questa settimana la tua avversione per la monotonia si scontra con la paura di saltare nel vuoto. Venerdì, la Luna potrebbe riaprire vecchi conflitti e problemi familiari. Ma cerca di mantenere la calma e non agitare troppo le acque nei rapporti; a volte è meglio pazientare. Novità importanti sono all’orizzonte, con Venere pronta a entrare nel tuo segno. A lavoro, apri le porte alle nuove collaborazioni, anche se pensi di non essere pronto.

Potrebbero esserci delle belle sorprese, quindi tieni gli occhi aperti. Se hai una attività commerciale, fine mese sarà un periodo di sviluppi significativi. Sul fronte benessere, cerca di trovare un equilibrio tra buonsenso e ottimismo. Stai bene fisicamente, ma attenzione a non esagerare, soprattutto venerdì.

“Per l’Acquario, l’amore è come un’equazione complessa, e lui sta ancora cercando la calcolatrice.” Voto: 7/10. “La furnaci prova l’oru e l’oru prova la donna.”



