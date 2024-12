Oroscopo Acquario: settimana dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Questa settimana sei il re delle polemiche inutili e del dramma gratuito. Hai voglia di cambiare qualcosa, ma attento a non cercare trasgressioni solo per combattere la noia.

In amore, gli incontri occasionali sono favoriti, ma rischi di trovarti a Natale a fissare il muro se non scegli bene la compagnia. Sul lavoro hai tante idee, ma purtroppo il portafoglio e i collaboratori non collaborano.

Bisogna stringere i denti: da gennaio si riparte con una marcia in più. Marte contrario non ti lascia tregua, e l’1 e 2 rischi di sentirti un po’ a pezzi. Ripigliati, che il 4 è vicino.

“Acquario, il caos è il tuo elemento… ma forse è ora di imparare a nuotare!”

Voto: 6.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti ‘na bella risata, chi si troppu seriu mancu u ventu ti voli beni.”

