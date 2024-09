Oroscopo Acquario: settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2024

ACQUARIO – La tua vita sentimentale sembra un po’ come un film in bianco e nero: manca di smalto. Se sei in coppia, c’è tensione e stai iniziando a chiederti se ne vale ancora la pena. Se sei single, le stelle ti consigliano di non buttarti a capofitto in storie complicate: meglio evitare polemiche inutili per almeno un paio di settimane.

Sul lavoro, la creatività non ti manca e Giove ti sta fornendo un bel po’ di opportunità. Hai idee fantastiche e voglia di cambiare, ma stai attento a non correre troppo. Prenditi il tempo di riflettere e di chiedere consiglio a qualcuno che ti stima: potresti trovarti a dover fare delle scelte importanti per il futuro, magari un cambio di squadra o nuovi progetti all’orizzonte.

La settimana si presenta agitata, soprattutto venerdì, quindi organizzati bene e rimetti ordine nella tua vita, anche a livello pratico.

Voto: 5,5 – “L’orologio corre e tu stai ancora cercando il tasto ‘pausa’. Ma la buona notizia è che almeno ci provi!”

Consiglio delle stelle siciliane: “Acqua calma e ‘na cammisa pulita… accuminza dda!”

