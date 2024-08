Oroscopo Acquario: settimana dal 5 all’11 agosto 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – In amore, attenzione solamente a non alimentare inutili dissensi o contrasti. Alcune giornate riportano a galla vecchi malintesi, mantieni la calma e domenica parla con chiarezza con chi crea dubbi.

Se vivi in coppia da tempo, devi recuperare la voglia di amare. Da martedì va meglio. Nelle ultime settimane potresti aver vissuto qualche contrasto e alcuni hanno addirittura rimesso in discussione un amore o si sono stancati delle solite cose.

Nel lavoro, il periodo favorisce nuovi progetti, ma ci vuole denaro anche per una spesa che ti sei messo in testa o per la casa, per una soddisfazione personale. Tutti questi pianeti favoriscono i progetti perché sarai in grado di capire immediatamente quali sono le strade utili ad agevolare il tuo percorso. Un cielo intenso e ricco di possibilità e di risultati che possono durare nel tempo.

Per quanto riguarda il benessere, sarà una settimana piena di cose da fare, che richiede una grande dose di energia e non è escluso che tu risenta di stanchezza. Giove nutre il corpo e dà tono ai muscoli; tuttavia, non consiglio di fare sforzi nelle giornate in arrivo, un sano relax è necessario.

La lista delle cose da fare è più lunga di una lista della spesa.

Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Ripusati Acquario, chi cu sti fridduti unn’avi chiuttostu di travagghiari!”

