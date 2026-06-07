Oroscopo Acquario: settimana dall’8 al 14 giugno 2026

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Questa settimana sei impegnato in una delle attività che preferisci meno: guardare la realtà per quella che è. Tu ami immaginare il futuro, progettare rivoluzioni personali e inventare nuove strade quando quelle esistenti non ti convincono. Tuttavia adesso le stelle ti chiedono una verifica accurata delle persone che ti circondano e dei rapporti che occupano il tuo tempo.

Nei sentimenti sei entrato in una fase di revisione profonda. Alcune tensioni accumulate negli ultimi mesi non possono più essere ignorate. Hai bisogno di capire chi è davvero disposto a condividere il tuo percorso e chi invece rappresenta soltanto una fonte di complicazioni. I confronti non saranno sempre facili, ma si riveleranno utili. Da metà mese aumenta la tua intolleranza verso limiti, imposizioni e situazioni poco chiare. Chi si sente poco compreso potrebbe persino decidere di cambiare radicalmente direzione. I single attraversano un periodo di riflessione che prepara importanti novità estive.

Nel lavoro emergono domande significative. Ti chiedi se il percorso intrapreso rispecchi ancora le tue aspettative e se alcune collaborazioni abbiano davvero senso. Non si tratta di una crisi, ma di una necessità di aggiornamento. Come un software che richiede una nuova versione, anche tu senti il bisogno di eliminare ciò che non funziona più. Le prossime settimane favoriscono analisi approfondite e decisioni coraggiose. Tra luglio e settembre molti Acquario potrebbero cambiare ruolo, ambiente o addirittura settore professionale.

Dal punto di vista energetico serve prudenza. Le recenti tensioni hanno lasciato una certa stanchezza mentale che non va sottovalutata. Sei uno dei segni che tende a vivere molto nella mente e poco nel corpo. Per questo motivo hai bisogno di attività che ti aiutino a scaricare pensieri e preoccupazioni. Passeggiate, hobby creativi, sport leggeri o semplicemente qualche ora lontano da notifiche e problemi possono fare miracoli. La sensazione generale è quella di un grande riordino. Alcune cose stanno finendo, ma solo perché altre molto più interessanti stanno per cominciare.

Stai facendo una selezione così accurata delle persone intorno a te che presto dovrai distribuire dei numeri d’ingresso.

Voto: 4

Consiglio delle stelle siciliane: Guarda cu sincerità cu resta vicinu a tia e cu no. Quannu fai chiarezza nna li rapporti, puru la strata davanti a tia addiventa cchiù limpida.

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