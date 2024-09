Oroscopo Acquario: settimana dal 9 al 15 settembre 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Acquario, sei in un periodo di forte rinascita, soprattutto in amore. Giove e Venere fanno i salti mortali per darti opportunità di nuove conoscenze e relazioni interessanti.

Se sei stanco della solita minestra, potrebbe essere il momento per un po’ di pepe nella tua vita sentimentale, e non escludiamo qualche avventura trasgressiva. Sul lavoro, le stelle dicono che entro fine anno avrai delle buone occasioni da cogliere al volo, magari cambiando del tutto direzione.

Occhio però alle spese: fino al 9 non esagerare con lo shopping terapeutico. Se resisti, Giove sarà il tuo migliore amico per pianificare il futuro. Il weekend sarà il tuo punto debole, tra stanchezza e qualche imprevisto, quindi cerca di rilassarti il più possibile.

Voto: 7,5 – Ah, che settimana! Sei un vulcano, ma occhio a non eruttare sul weekend!

Consiglio delle stelle siciliane: “Fai chiddu ca ti senti, ma stai attientu ca cu troppu focu arrustisci puru tu!”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI