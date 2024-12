Oroscopo 2025 del Sagittario

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Inizia l’anno con il mood di chi guarda il passato come un vecchio film, chiedendosi: “Ma chi mi ha scritto questa sceneggiatura?”.

La primavera sul lavoro sarà tipo un cantiere perenne: rumori, progetti sospesi, ma nulla che sembri finire. Però, quando si parla d’amore, il vento cambia: finalmente si esce dal porto e si naviga a gonfie vele. Da agosto in poi, sei praticamente in modalità “tutto è possibile”, e il finale dell’anno è una standing ovation.

Non sei ancora al top, ma ci stai arrivando… lentamente, come un carretto siciliano in salita.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “A stari fermu non succede nenti, accussì naviga, ma senza scurdari unni veni.”

