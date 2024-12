Oroscopo 2025 del Toro

Le previsioni del segno

TORO – Il Toro continua a sorprendere, ma con la tua calma zen che fa sembrare tutto facile. Il 2024 ha spazzato via ciò che non ti serviva, e nel 2025 raccogli i frutti (ma non dimenticare di innaffiare le piante).

Giugno sarà un mese da incorniciare, con Venere che ti benedice come un prete in festa patronale. La seconda parte dell’anno è perfetta per consolidare progetti ambiziosi. Sei forte, ma lo sai già. E, per favore, smettila di dirlo a tutti.

Voto: 9

Toro, sei come il vino buono: invecchi e migliori, ma attento a non diventare aceto.

Consiglio delle stelle siciliane: “Turu, pigghia sta forza e falla fruttari. Chiù travagghi ora, chiù riposi dumani.”



