Oroscopo Ariete: settimana dal 10 al 16 novembre 2025

Le previsioni del segno

ARIETE – Hai l’energia di un caffè doppio alle sette del mattino e la testardaggine di chi non accetta un “no” nemmeno dal meteo. Questa settimana il tuo fuoco interiore si accende più del solito. In amore, se qualcosa ti turba, non riesci proprio a tenerlo dentro. Ti butti in chiarimenti frontali con l’entusiasmo di un condottiero che va in battaglia e guai a chi ti dice di aspettare tempi migliori.

Se stai vivendo una relazione complicata, preparati a scendere in campo per mettere tutto in chiaro. Sei pronto a dire quello che pensi, anche a costo di qualche scintilla. Attenzione però: la passione è un’arma a doppio taglio e, se non dosi le parole, rischi di incendiare pure chi voleva solo darti un abbraccio. Le relazioni stabili attraversano una fase di piccoli aggiustamenti. Basta un po’ di pazienza e meno orgoglio per ritrovare sintonia.

Sul lavoro sei vulcanico: idee, iniziative, voglia di fare, ma anche qualche imprevisto che ti mette alla prova. Non tutto fila liscio come vorresti, ma con la tua intraprendenza riesci a trovare soluzioni dove gli altri vedono problemi.

Occhio alle spese impulsive: non serve comprare mezzo negozio per sentirti appagato. Il weekend ti regala una scarica di energia fisica e mentale, perfetta per rimetterti in carreggiata e ricordare a tutti che sei tu il segno dell’azione.

Quando l’Ariete dice “parliamone con calma”, il cosmo si mette il casco.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti nni fari ‘na guerra pi nenti, ca cu l’amuri e ‘a pacenzia si vinci puru ‘u muru”.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI