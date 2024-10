Oroscopo Ariete: settimana dal 14 al 20 ottobre 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – Sei lì che guardi il partner come se fosse un test di matematica da risolvere: tanti numeri, poche risposte. Stai analizzando ogni mossa, ogni parola detta (e non detta).

Se il rapporto barcolla come un neonato sui pattini, potresti trovare una via d’uscita o, meglio ancora, una nuova passione travolgente che non ti faccia sudare troppo. Sul lavoro, sembri un gladiatore pronto a combattere contro leggi, burocrazia e scartoffie varie, ma tranquillo, le prime vittorie si avvicinano. E per quanto riguarda la salute, beh, se potessi fare palestra anche nel sonno, lo faresti.

Sì, l’adrenalina è il tuo migliore amico, ma prova a lasciargli un giorno di ferie.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Ariè, mancu ‘na machina senza benzina po’ curriri comu vuò tu senza riposu. Datte ‘na calmata!”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI