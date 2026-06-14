Oroscopo Ariete: settimana dal 15 al 21 giugno 2026

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana ti muovi come una macchina sportiva bloccata dietro un trattore in una strada di campagna: hai voglia di accelerare, di arrivare subito al traguardo, ma qualcosa continua a rallentarti. Ed è proprio questo il tema dominante dei prossimi giorni. Tu, che per natura ami agire, decidere e risolvere tutto in tempi record, ti ritrovi a fare i conti con persone che sembrano parlare una lingua diversa dalla tua. Nei rapporti più stretti, soprattutto all’inizio della settimana, potresti avere la sensazione che qualcuno non capisca davvero ciò di cui hai bisogno. Non è cattiveria, è che spesso dai per scontato che gli altri abbiano la tua stessa immediatezza. In realtà molti ragionano, riflettono e si prendono il loro tempo, cosa che a te fa perdere la pazienza in tempi record.

Fortunatamente dal 20 in poi il clima cambia sensibilmente. Le tensioni accumulate iniziano a sciogliersi e torna quella complicità che nelle ultime settimane sembrava essersi nascosta dietro piccoli malintesi. Chi vive una storia importante ritrova la voglia di progettare, mentre chi è single potrebbe finalmente smettere di confrontare ogni nuova conoscenza con vecchie delusioni.

Sul fronte professionale continui a sentirti come il direttore di un’orchestra in cui alcuni musicisti arrivano in ritardo alle prove. Ci sono rallentamenti, programmi che non procedono come vorresti, accordi ancora sospesi e risposte che tardano ad arrivare. La buona notizia è che il problema non riguarda il risultato finale ma soltanto i tempi. Le fondamenta di ciò che stai costruendo sono solide e molti dei dubbi attuali saranno soltanto un ricordo quando arriverà luglio. Per uno come te, che ama vedere risultati immediati, la vera sfida è imparare l’arte dell’attesa.

Anche il fisico risente di questa situazione. Non sei realmente stanco, sei semplicemente saturo mentalmente. La testa corre più veloce degli eventi e questo genera nervosismo. Cerca di evitare battaglie inutili e discussioni che non portano vantaggi concreti. Hai bisogno di conservare energie per una fase molto più intensa e promettente che sta arrivando.

Questa settimana il tuo principale nemico non è il destino: è la tua impazienza con laurea magistrale.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti sciarriari cu tuttu e cu tutti, picchì chiddu ca ora pari lentu sta caminannu versu di tia senza fari scrusciu.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI