Oroscopo Ariete: settimana dal 15 al 21 luglio 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – Il tuo cuore è un vulcano in eruzione, ma cerca di non far colare la lava su chi ti sta intorno. Venere ti rende più attraente del solito, aumentando le probabilità di incontri caldi e passionali. Forse è il momento giusto per buttarsi e formalizzare una relazione di lunga data.

Sul lavoro, stai correndo come un treno ma occhio a non deragliare. Prendi il tuo tempo, pianifica bene e non farti schiacciare dalle scadenze. Un po’ di cambiamento non ti farà male, anzi, un nuovo ufficio o un viaggio potrebbero essere esattamente ciò di cui hai bisogno.

Il benessere è in ripresa grazie a Venere. Energia mentale e fisica in aumento, quindi approfitta per fare quelle cure che hai rimandato. Voto: 8 – Stai facendo il pieno di energia, ma non dimenticare di staccare ogni tanto.

Consiglio delle stelle siciliane: “Accura a nun fari troppu u sciccareddu, pigghiati i to tempi e arriposa quannu hai bisognu!”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI