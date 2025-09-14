Oroscopo Ariete: settimana dal 15 al 21 settembre 2025

Le previsioni del segno

ARIETE – Nonostante le fatiche di agosto e quelle relazioni che sembravano più distanti di un parente in Australia, ora puoi finalmente togliere l’elmo da battaglia (almeno in amore) e buttarti nella mischia senza troppe paranoie.

Le giornate iniziali sono ottime per flirtare, conoscere, magari anche innamorarti… oppure solo cambiare idea ogni tre giorni, che va bene lo stesso. Occhio però: se un’amicizia si trasforma in qualcosa di più e tu continui a fare l’Ariete testardo che non si sbilancia, poi non lamentarti se ti ritrovi a parlare col tuo cactus.

Nel lavoro, la sensazione è quella di avere tanto da dare… ma con una trentina di ostacoli tra te e il risultato. Hai l’impressione che ogni cosa vada rivista da capo, ricalibrata. In realtà, stai solo attraversando quella meravigliosa fase chiamata “transizione” in cui tutti ti dicono di stare calmo mentre tu vuoi solo lanciare il pc dalla finestra. Tranquillo: dopo questa settimana capirai che anche il caos ha un senso. Forse.

A livello di energia sei un po’ esausto: troppi impegni, poco sonno, e la tua testardaggine che ti impedisce di fermarti anche quando il tuo corpo ti manda segnali tipo “aiuto”. Hai bisogno di una pausa. O di una fuga. O di Netflix con la pizza.

Hai presente quando ti senti sul punto di esplodere, ma poi esplodi davvero? Benvenuto nella tua settimana.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun pozzu fari tuttu, e si ci provu, finisci ca mi stancu e arristari sulu ccu na tisana e i sensi di colpa.

