Oroscopo Ariete: settimana dal 16 al 22 febbraio 2026

ARIETE – Tu sei il classico esempio di persona che dice “non sono arrabbiato, sto solo riflettendo”, quando in realtà stai facendo i calcoli su come demolire una conversazione, una relazione o un progetto a colpi di sarcasmo e sguardi taglienti. Questa settimana ti presenta l’occasione perfetta per dimostrare che non sei solo impulsivo, ma anche riflessivo… anche se solo per due minuti, va bene, ma è un inizio.

In amore sei sotto pressione come un cannolo senza ricotta: vuoto e scontento. Le giornate di venerdì e sabato sono a rischio “drama in diretta”. Bastano una parola fuori posto o un silenzio troppo lungo per far scattare una nuova faida. Le vecchie incomprensioni non aspettano altro che una scusa per tornare, magari sotto forma di “e comunque, quella cosa che mi hai detto il 3 gennaio…”. Se sei single, meglio osservare e non saltare addosso al primo cuore disponibile. Marzo è più promettente, ora fai il detective, non il kamikaze sentimentale.

Nel lavoro, l’oroscopo ti incoraggia a essere meno testardo e più strategico. I tuoi progetti sono validi, ma se continui a voler fare tutto da solo e di corsa, ti ritrovi a sbattere contro le pareti della tua stessa ansia. Saturno ti chiede ordine, metodo e la grazia di chi non urla al primo contrattempo. Chi ha avuto chiusure professionali, può ora avviare una lenta ma inesorabile rinascita, a patto che smetta di cercare vendetta e inizi a cercare… un piano B.

Fisicamente ti senti una pila a metà carica: reggi, ma solo fino a martedì. Poi un calo improvviso ti ricorderà che dormire quattro ore non è “ottimizzare il tempo” ma “giocare col fuoco”. Il giorno 20, se puoi, evita di strafare. Corpo e mente chiedono tregua, anche solo per qualche ora.

Il tuo superpotere? Creare discussioni leggendo tra le righe… anche se non c’era niente da leggere.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: A forza di vuliri cuntrullari tuttu, ti scappi l’unica cosa ca conta: stari bonu cu tia stissu.

