Oroscopo Ariete: settimana dal 17 al 23 febbraio 2025

Le previsioni del segno

ARIETE – La tua settimana parte con il botto: amore, passione e una leggera inclinazione a combinare guai sentimentali. Sei più tollerante e dolce? Forse, ma solo perché hai capito che fingere di esserlo ti porta più vantaggi.

Venere nel segno ti aiuta a recuperare vecchie fiamme o a spegnere definitivamente quelle che non ti interessano più. Sul lavoro sei una mina vagante: nuove opportunità in arrivo, ma anche discussioni con chi non capisce il tuo genio incompreso. La burocrazia ti aspetta al varco, ma tu continua a ignorarla, che tanto prima o poi si stanca. Sul piano fisico, devi ricaricare le batterie dopo settimane di stress: meno drammi e più riposo.

“Non è che hai cambiato atteggiamento, è solo che ti sei reso conto che urlare non serve a nulla.”

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: “A sciarra unn’è sport, calma ‘sti nervi ca mancu u caffè ti voli chiù!”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI